В расчёт инфляции могут включить траты на жильё

https://static.news.ru/photo/85cc13a6-b7ae-11eb-a5fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При расчёте индекса потребительских цен (инфляции) в России могут начать учитывать расходы населения на жильё в виде так называемой вменённой ренты — стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости её владельцами. Об этих планах «Известиям» рассказали два источника, близких к правительству.

Тестирование учёта вменённой ренты в составе ИПЦ входило в долгосрочные планы Росстата, но ситуация, возникшая на рынке жилья в период коронакризиса, потребовала проанализировать этот вопрос более оперативно, — сообщил осведомлённый источник.

Если исследование покажет эффективность, вменённую арендную плату могут включить в расчёт официального уровня инфляции уже в 2023 году. Запустить это исследование Росстат может уже в следующем году. В федеральной службе госстатистики подтвердили эти планы.

Если оценивать вес расходов на вменённую ренту в текущем потреблении, то экспериментальные расчёты, проведённые в 2015–2017 годах, показали, что доля трат на жилищные услуги, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, в России составляла почти пятую часть всех расходов, — пояснили в пресс-службе Росстата.

На сегодняшний день при расчёте инфляции наибольшее значение придаётся ценам на продукты питания и безалкогольные напитки: их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47%. Жилищные затраты учитываются только в составе расходов на ЖКУ, их доля составляет от 9,6% до 15,5%.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в России к началу 2022 года может составить от 4,3% до 5,3%. По мнению экспертов, динамика инфляции во многом будет зависеть от уровня внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. Замедлить инфляцию, считают специалисты, помогут меры Центробанка по денежно-кредитной политике. Ускорению же инфляции может поспособствовать восстановление потребительской активности.