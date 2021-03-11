В правительстве отреагировали на список регионов для льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/e47d024e-8251-11eb-a309-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство пока не рассматривало конкретные регионы для продления программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Пока что, отметил он, сроки и условия продления льготного ипотечного кредитования находятся в стадии обсуждения, передаёт РБК.

Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ, — заявил Хуснуллин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что программу льготного кредитования по 6,5% годовых можно без негативных последствий продлить в 24 регионах. По её словам, там спрос на недвижимость ещё не восстановился.

Список субъектов для продления действия программы составили Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

В целом же, считает Набиуллина, программа льготной ипотеки исчерпала себя, так как субсидирование процентных ставок негативно сказывается на стоимости и доступности жилья.

В то же время президент Владимир Путин в феврале указывал на то, что программа поддержала строительную отрасль, и поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, писал NEWS.ru.