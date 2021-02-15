Путин поручил разработать предложения по программам льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/10ea9f08-6fab-11eb-be06-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмину также предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объёма финансирования мероприятий, входящих в планы-графики по решению проблем пострадавших от недобросовестных действий застройщиков.

Как сообщал NEWS.ru, правительство одобрило 12 февраля проект закона, предполагающий переход на электронные торги при продаже заложенных по ипотеке квартир должников. Власти отметили, что подобная форма проведения процедуры повышает прозрачность и конкурентность процесса, а также обеспечит интересы сторон исполнительного производства.