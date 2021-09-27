В правительстве обсудили очередную реформу накопительных пенсий

Минфин поддержал идею о трансформации «замороженной» накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). В правительстве обсуждают очередную реформу накопительных пенсий, стимулы для добровольного перехода граждан в новую систему, налоговые вычеты и софинансирование. Именно объём этих стимулов обеспечит успех перезапуска ОПС, пишет «Коммерсант».

24 сентября у министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание, посвящённое вопросам о накопительной компоненте ОПС и добровольных пенсионных программах. Важнейшим решением стало принципиальное согласие Минфина на трансформацию накопительного компонента ОПС в стандартизированную схему НПО с едиными правилами.

С момента введения моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС предлагалось несколько концепций её оживления или трансформации в НПО. Первая из них представляла собой индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках него все застрахованные лица становятся участниками системы ИПК и начинают делать взносы от 0% до 6% от зарплаты. В 2019 году была выдвинута идея гарантированного пенсионного плана (ГПП), основанная на полной добровольности участия.

Теперь же речь идёт о концепции с условным названием «План Б», предполагающей стандартизированную схему НПО с неснижаемым остатком в виде первоначального взноса, переведённого из ОПС, со стимулированием последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансированием. При этом права собственности на накопительную часть передаются гражданам, которых не будут заставлять вступать в стандартизированную схему. Перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет базироваться на договорных отношениях с НПФ по аналогии с клиентскими отношениями с банком по депозиту.

Вопрос о том, что делать с пенсионными накоплениями, которые находятся в ПФР, остаётся дискуссионным и будет решаться после консультаций с ВЭБ.РФ. Также министр попросил доработать вопросы о сумме налоговых вычетов, софинансировании и начальном бонусе для тех, кто вступил в систему. Сам министр считает, что нужно распространить начальный взнос на всех вступивших в новую систему, а софинансирование дифференцировать в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства. Окончательное решение на этот счёт примет правительство.

Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов полагает, что поддержка идеи налогового вычета вкупе с софинансированием дают шанс на удачный перезапуск системы. С другой стороны, реальный объём новых взносов будет определяться именно объёмом стимулов со стороны власти, а также уровнем защиты граждан от неправомерных переводов. По словам куратора пенсионного бизнеса ГК «Регион» Галины Морозовой, в системе НПО невозможно менять условия без согласия клиента, что и станет способом его защиты.

Ранее стало известно, что проект федерального закона, устанавливающего ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год, получил одобрение правительства. Ожидаемый период выплаты — показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина с целью определения размера накопительной пенсии.