Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в РФ до 4–5%

https://static.news.ru/photo/4732c76c-3486-11eb-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставки по ипотечным кредитам в перспективе могут продолжить снижение. Такое мнение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

На правительственном часе в Совете Федерации он заявил, что если Россия хочет быть развитой страной в мире, тогда и ипотека должна быть на уровне этих развитых стран.

Ипотека должна быть 4–5%, как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству. <...> Пока у нас заложено, что ипотека должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Зампредседателя правительства привёл в пример Китай, где ставки по кредитам на жильё находятся на уровне 3–5%, а жилищное строительство является одной из основ экономики.

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.

При этом Хуснуллин отметил тенденцию роста стоимости жилья даже в кризисный период. Это, по его словам, связано с целым рядом причин — переходом на эскроу-счета, когда риски оказались включены в стоимость квадратных метров, а также из-за пандемии коронавируса и дефицита рабочих на стройках после уменьшения количества трудовых мигрантов. Кроме того, повлияло и ослабление курса рубля: валютная составляющая в жилье экономкласса достигает 8–10%, а в комфортном — до 30–40%.

Таким образом, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых — лишь один из множества факторов, подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что только увеличение предложения и появление конкуренции позволит снизить цены.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты ожидают обновления минимумов ставок по ипотеке к середине 2021 года. В среднесрочной перспективе не превысит 0,3–0,5%, полагают они.