Венесуэла не сможет резко нарастить добычу нефти, несмотря на все усилия правительства, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее президент страны Николас Мадуро объявил чрезвычайную ситуацию в нефтегазовой отрасли и создал специальную комиссию для её реорганизации. Он поставил цель — поднять производство нефти в этом году до 2 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков, республика может рассчитывать максимум на 1 млн с небольшим, и то, если Соединённые Штаты не увеличат санкционное давление.

Николас Мадуро пообещал принять ряд мер для обеспечения энергобезопасности страны, одной из которых, видимо, станет специальная президентская комиссия. Она займётся реорганизацией работы всей нефтедобывающей промышленности. В состав комиссии войдут министр нефти Мануэль Кеведо, министр обороны Владимир Падрино Лопес и ряд других высокопоставленных чиновников, сообщает Reuters.

Экстренные меры Каракаса последовали за решением Минфина США ввести санкции в отношении швейцарской компании Rosneft Trading SA — дочерней структуры НК «Роснефть», а также против её председателя совета директоров Дидье Касимиро. Причиной санкций стало посредничество в продаже венесуэльский нефти. Вашингтон дал партнёрам Rosneft Trading 90 дней на то, чтобы завершить все сделки.

Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA осудила санкции США в отношении Rosneft Trading SA и назвала такие действия Вашингтона попыткой взять под контроль мировой рынок нефти. Власти Венесуэлы также решили включить санкции против Rosneft Trading в жалобу, поданную ранее в Международный уголовный суд в отношении США, сообщает ПРАЙМ.

PDVSA/facebook.com

В «Роснефти» санкции Минфина США назвали актом правового произвола. В официальном заявлении компании отмечается, что реализация проектов на территории Венесуэлы идёт в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. Там также пояснили, что инвестиции в экономику страны были сделаны задолго до введения санкций со стороны Соединённых Штатов и текущая деятельность направлена на возврат данных вложений и реализацию долгосрочных коммерческих интересов. Таким образом, компания не нарушает установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором, подчеркнули в «Роснефти».

В нефтяной компании не ответили оперативно на запрос NEWS.ru о дальнейших планах сотрудничества с Боливаринской республикой.

Усиление позиций государства в нефтяной промышленности Венесуэлы и передача контроля над этой сферой военным, которые не всегда обладают необходимой квалификацией для решения сложных технологичных вопросов, обычно только препятствуют развитию нефтяной промышленности, отмечает замдиректора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Введение санкций против одной из структур «Роснефти», которая была важным подспорьем в преодолении нефтяного кризиса ухудшило и без того сложную ситуацию в отрасли. Но вряд ли государственные меры способны серьёзно изменить положение вещей. Необходимы иностранные инвестиции, реформы, привлечение квалифицированных специалистов и снятие ограничений со стороны США. Без отказа от санкций говорить о развитии нефтяной промышленности очень сложно. Дмитрий Розенталь замдиректора по научной работе Института Латинской Америки РАН замдиректора по научной работе Института Латинской Америки РАН

По его словам, кризис нефтедобычи в Венесуэле — результат сразу нескольких проблем. Во-первых, это технологическое отставание, поскольку долгое время в отрасли не происходило никаких обновлений. Усугубляет ситуацию также нехватка инвестиций и высококвалифицированных специалистов, многие из которых покинули страну.

PDVSA/facebook.com

Введение санкций против дочерней структуры «Роснефти» окончательно добьёт нефтяной сектор Венесуэлы, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

С прошлого года российская компания являлась единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, которую она перепродавала на НПЗ в Индию и Китай. В результате действий США против «Роснефти» венесуэльская корпорация PDVSA недополучит в среднем $800 млн и будет вынуждена приостановить добычу на ряде месторождений. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Отметим, что «Роснефти» принадлежат доли размером от 16,6% до 40% в пяти проектах, связанных с добычей трудноизвлекаемых свержтяжелых углеводородов, реализуемых совместно с PDVSA.

Дмитрий Розенталь считает, что «Роснефть», скорее всего, не уйдёт из проектов, в которых уже участвует, хотя трейдинговая деятельность российской компании заметно осложнится. По его словам, останутся в Венесуэле и китайские компании, для которых эти месторождения — важный стратегический ресурс.

Невыполнимая цель

Объявив чрезвычайное положение, Николас Мадуро поставил нефтяной отрасли цель — увеличить производство в этом году до 2 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters. В январе, согласно данным из отчёта ОПЕК, страна добывала лишь 733 тыс.

Как ранее писал NEWS.ru производство в Венесуэле упало вследствие санкций США, которые были введены в январе прошлого года. Ограничения касались PDVSA — Вашингтон блокировал её активы и счета в своей юрисдикции и запретил всем американским компаниям и физическим лицам проводить с ней какие-либо финансовые операции. В результате по итогам 2019 года экспортные поставки из Боливарианской республики сократились на 32%.

Николас Мадуро PDVSA/facebook.com

Впрочем, добыча в Венесуэле падала и до американских санкций. В 2018 году, согласно отчёту ОПЕК, она составила 1,35 млн баррелей в сутки. Довольно далеко, от запланированных 2 млн.

Цель добывать 2 млн баррелей в сутки у Венесуэлы стоит довольно давно, но за последние пять лет не было сделано ничего, чтобы её достичь, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что не получится этого и в текущем году.

Страна находится в глубоком экономическом кризисе, причём основной удар приняли на себя производственные мощности. Нефтяная отрасль была фактически уничтожена, многое оборудование распродано за бесценок и сейчас у страны просто нечем наращивать добычу. Также за последние 10 лет из Венесуэлы уехало много квалифицированных кадров, и нужных работников в стране нет. Так что созданием президентской комиссии проблему не решить. При самом оптимистичном сценарии Венесуэла может нарастить добычу до 2 млн в течение 2-3 лет, если получится развить дружеские отношения со странами, которые станут вкладываться в её проекты. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

Николас Мадуро, заявил, что объём предлагаемых инвестиций в адрес национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA превышает $25 млрд.

Для достижения цели в 2 млн баррелей в сутки этого недостаточно, уверен Антон Покатович. Если отношения с США улучшатся, то возможен рост производства до 1,2-1,3 млн, но если всё останется по-прежнему, то выше 1 млн баррелей в сутки поднять добычу не получится, прогнозирует эксперт.

Дмитрий Розенталь отмечает, что венесуэльской нефтянке может понадобится в 10 раз больше денег.

Американцы, к примеру, оценивали необходимый объём вливаний для восстановления прежнего уровня нефтяной добычи в $250 млрд. Но сегодня инвестиции в венесуэльскую нефтяную отрасль — дело рискованное и далеко не каждая компания, особенно в условиях санкционного режима, на это решится. По некоторым данным, Венесуэла смогла увеличить уровень добычи до 900 тыс. баррелей в сутки, конечно, в обход санкционного режима. Какое-то время она сможет продержаться на этом уровне, но на сегодня у ней слишком мало ресурсов для повышения добычи нефти, тем более до заявленных 2 млн баррелей в сутки, — считает специалист.

В свою очередь Артём Деев отмечает, что при нынешнем невысоком уровне мировых цен на сырьё, найти инвесторов для Венесуэлы будет практически невозможно.