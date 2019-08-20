https://static.news.ru/photo/ce9c7c42-c345-11e9-8afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pern.pl

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN смешивает чистую нефть с загрязнённой.

По словам вице-президента топливной группы Lotus Ярослава Кавулы, загрязнённая нефть всё ещё остаётся в польской трубопроводной системе. Поэтому смешивание нефти проходит для того, чтобы были выполнены все требования к качеству поставляемого сырья, пишет РИА Новости .

В апреле этого года произошло международное чрезвычайное происшествие, когда в трубопровод «Дружба» попала загрязнённая хлоридами нефть. 24-25 апреля Польша и Украина приостановили подачу нефти в свои страны. В течение мая поставка «чистой» нефти возобновилась в Белоруссию, Украину и далее в Словакию, Чехию и Венгрию.

Как писал News.ru, 28 июня завершили очищение от загрязнённой нефти все три нитки магистрального нефтепровода «Дружба» от польской границы до Мозыря.