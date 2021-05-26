В Польше окажут давление на США из-за отмены санкций к Nord Stream 2

https://static.news.ru/photo/5feef804-be3b-11eb-8fe1-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Польша негативно оценивает решение президента США Джо Байдена отказаться от введения санкций к компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», и намерена это изменить. Об этом заявил в эфире телеканала «Република» замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Мы оцениваем это решение США отказаться от санкций однозначно негативно. Мы продолжаем оказывать давление, чтобы это решение изменить, отменить. Мы можем сделать это эффективно, если будем говорить в один голос как внутри, в рамках внутренней политики, так и как союз государств в нашей части региона, государств, которые понимают, какую угрозу представляет строительство этого газопровода, — заявил Яблоньский.

Он подчеркнул, что газопровод несёт очень большую угрозу для безопасности всей Европы, и «одна страна, которая хочет вести с Россией экономические дела, не может отождествляться со всем ЕС». Экономические интересы, по его словам, не могут превалировать над интересами безопасности.

Яблоньский заверил, что Польша и её союзники продолжат предпринимать дипломатические усилия против «Северного потока — 2» и будут делать всё, чтобы «этот проект как можно больше затянуть, а лучше вообще остановить». Он выразил убеждённость, что это всё ещё можно сделать.

Ранее депутаты Верховной рады обратились к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Парламентарии подчеркнули, что этот проект является очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны. По их мнению, он напрямую угрожает энергетической безопасности Украины и Европы. В Раде предупредили, что наличие трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для мобилизации средств для их защиты. Всё начнётся с контроля движения судов в Балтийском море, а закончится, как в случае с Украиной, блокированием кораблей и влиянием на торговлю в регионе.

19 мая администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с компании Nord Stream 2 AG, которая относится к «Северному потоку — 2». Этим решением возмутились в сенате, а в Госдепе заявили о необходимости закрыть проект газопровода.