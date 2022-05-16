В отрасли туризма раскритиковали меры господдержки Гендиректор туроператора Девятовская: меры господдержки для отрасли туризма направлены не туда

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Меры господдержки для отрасли туризма, предложенные Ростуризмом и Федеральной антимонопольной службой, направлены не в ту сторону, сообщила гендиректор туроператора по организации въездного туризма Валерия Девятовская. В разговоре с АБН она отметила, что в стране не существует конгрессного туризма, исчез иностранный, но в этом направлении никакой помощи нет.

Туризм как вся сфера услуг работает не от продукта, а от клиента. Можно создавать бесконечное множество продуктов, но если это не нужно клиенту, отрасль не будет развиваться. Меры же господдержки как будто действуют от обратного. Туристические организации выступают посредниками, формируя продукт и предлагая его на основании клиентского запроса, — сказала Девятовская.

Она добавила, что туризм — это не только путёвки для конкретного путешественника, но и съезды, и научные туры.

27 апреля агентство EFE сообщило, что Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации ООН. Как отмечается, на выход РФ из организации уйдёт год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это не повлияет на туристическую отрасль страны. По его словам, внутренний туризм продолжит развиваться. Кроме того, для россиян открыты заграничные направления.