В ООН предупредили о катастрофических финансовых последствиях пандемии

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Пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Если мы не начнем действовать сейчас, пандемия коронавируса вызовет невероятные разрушения и страдания по всему миру. Голод достигнет исторических масштабов, — считает генсек ООН.

По его словам, 1,6 млрд человек останутся без заработка, а 60 млн будут в состоянии крайней нищеты.

Гутерриш заявил, что падение уровня производства будет самым резким со времён Великой депрессии 1930-х годов. Оно может составить $8,5 трлн.

Несмотря на все технологические и научные достижения последних десятилетий, мы находимся в беспрецедентном гуманитарном кризисе, вызванном микроскопическим вирусом, — считает генсек ООН.

Он напомнил, что ООН разработала шесть экономических шагов по противодействию мировому кризису. Они включают изменение специальных прав заимствования, борьбу с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, а также различными финансовыми преступлениями. В ОНН считают, что необходимо создать более устойчивую экономическую систему после выхода из пандемии.

NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель допустила укрепление Европы после кризиса. Политик также призвала придать новые импульсы связям между Европейским союзом и Россией.