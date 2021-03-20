В МВФ сообщили о быстром восстановлении мировой экономики

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Мировая экономика демонстрирует более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее. Этому способствуют бюджетное стимулирование и вакцинация от коронавируса, однако риски всё ещё сохраняются, в том числе из-за новых штаммов COVID-19. Об этом заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации, — цитирует ТАСС Окамото.

При этом глава фонда отметил, что ВВП в большинстве стран остаётся намного ниже докризисных показателей, только Китай уже практически завершил своё восстановление.

Мы прогнозируем, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем при ситуации, когда бы не было пандемии, — добавил Окамото.

По его данным, во время пандемии около 90 млн человек по всему миру оказались «за чертой крайней бедности».

Как писал NEWS.ru, МВФ изменил свой прогноз по росту показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в России на ближайшие годы. В последнем докладе МВФ прогнозируется рост ВВП в РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2021 году. В октябрьском прогнозе фонда эти показатели равнялись 2,8% и 2,3% соответственно. В прошлом году экономика России сократилась на 3,6% по оценке МВФ. В докладе фонда говорится, что одобрение вакцин от коронавируса и начало прививочной кампании в ряде стран позволяют надеяться на окончательную победу над пандемией COVID-19. В МВФ считают, что экономическая активность со временем адаптируется к новым условиям.