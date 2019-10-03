Исходя из данных Московской Биржи, при открытии торгов рубль начал расти к евро и доллару.
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Курс доллара упал на 10 копеек и стал равен 65,10 рубля. Курс евро снизился на 21 копейку и составил 71,22 рубля.
Ранее, 2 октября, как писал News.ru, на открытии торгов рубль снижался к доллару и евро.
При этом стало известно, что мировые цены на нефть растут. Так, ноябрьские фьючерсы WTI составили $54,31 за баррель (выросли на 1,29%). Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились до $59,41 за баррель (на 0,88%), писал News.ru.
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