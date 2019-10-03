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Председатель правления крупнейшей европейской независимой компании по добыче газа и нефти Wintershall Dea Марио Мерен высказал опасения относительно поставок необходимого сырья в Европу будущей зимой. Он связал возможные затруднения в процессе с ситуацией неопределённости, касающейся транзита газа через Украину.

По словам Мерена, нерешённость некоторых вопросов (отсутствие договорённости между Россией и Украиной) может привести к подъёму цен на топливо и снизить его преимущества. Я не переживаю, что будет физически недостаток...