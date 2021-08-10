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В Минтрансе предложили измерять усталость водителей

16:46, 10 августа 2021
В Минтрансе предложили измерять усталость водителей Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Министерство транспорта предложило измерять усталость водителей грузовиков и пассажирских автобусов. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Водителей будут контролировать не только с помощью тахографов (регистрируют скорость, режим труда и отдыха), но и интеллектуальных систем, определяющих степень усталости. Их внедрение будет добровольным.

Минимальные нормы времени отдыха построены на данных среднестатистического водителя, но они не учитывают индивидуальные особенности человека. Новшества позволят снизить аварийность, а водители смогут находиться в рейсе более десяти часов в сутки, если система не выявит признаков усталости. При этом и пассажиры автобусов, и все участники движения будут чувствовать себя в безопасности.

Ранее сообщалось, что усталость сильно влияет на поведение водителя, поэтому есть определённая необходимость установки приборов контроля этого состояния. Однако до сих пор не ясно, за чей счёт будет приобретаться оборудование.

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