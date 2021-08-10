В Минтрансе предложили измерять усталость водителей

Министерство транспорта предложило измерять усталость водителей грузовиков и пассажирских автобусов. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Водителей будут
Минимальные нормы времени отдыха построены на данных среднестатистического водителя, но они не учитывают индивидуальные особенности человека. Новшества позволят снизить аварийность, а водители смогут находиться в рейсе более десяти часов в сутки, если система не выявит признаков усталости. При этом и пассажиры автобусов, и все участники движения будут чувствовать себя в безопасности.
Ранее сообщалось, что усталость сильно влияет на поведение водителя, поэтому есть определённая необходимость установки приборов контроля этого состояния. Однако до сих пор не ясно, за чей счёт будет приобретаться оборудование.