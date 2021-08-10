Эксперты оценили необходимость приборов контроля усталости для водителей

Усталость сильно влияет на поведение водителя, поэтому есть определённая необходимость установки приборов контроля этого состояния. Однако до сих пор не ясно, за чей счёт будет приобретаться оборудование. Об этом «Москве 24» рассказали эксперты.

На самом деле ДТП, которые происходят с участием такси, на 70–80 процентов зависят от усталости водителей. То же самое случается и на общественном транспорте с автобусами, — отмечает председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

К тому же из-за постоянных переработок люди просто переутомляются, теряют концентрацию и засыпают за рулём. Однако сами водители подобные приборы приобрести вряд ли смогут, так как их стоимость достаточно высока. Основной вопрос, который стоит сейчас решить, за чей счёт они будут установлены.

В свою очередь председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что установка приборов на транспорт, в частности на рейсовые автобусы, поможет избежать многочисленных жертв. Ведь сами водители не могут знать свой порог усталости, а ежедневная предрейсовая проверка не сможет предсказать, как человек себя будет чувствовать через некоторое время.

Главное, чтобы сами приборы стоили не очень дорого, иначе перевозчики просто переложат финансовую нагрузку на пассажиров, резюмировал Янков.

Ранее стало известно, что Минтранс разработал законопроект, согласно которому засыпающих водителей грузовиков, автобусов и такси будут контролировать с помощью специальной системы. Приборы будут способны по зрачку или частоте пульса определять усталость водителей.