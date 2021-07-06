В Минстрое выразили надежду на стабилизацию цен на стройматериалы

Глава Министерства строительства Ирек Файзуллин заявил, что ведомство рассчитывает на остановку резкого роста цен на строительные материалы за счёт стабильного развития отрасли. Об этом пишет ТАСС.

Он выразил надежду на то, что столь активного удорожания больше не будет происходить. Над этим работают российское правительство, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минпромторг, ФАС и представители бизнеса.

Реакция рынка есть и на мировые цены на стройматериалы. Но в целом, если производитель понимает, когда и в какой период продаст свои ресурсы, в этом случае рынок стабилизируется, — произнёс Файзуллин.

Минстрой и РСПП планируют договориться обеспечить скидки по государственным контрактам, благодаря чему многие объекты будут завершены по запланированным ценам.

Ранее президент Владимир Путин во время традиционной прямой линии заявил, что российские власти предпринимают необходимые шаги для стабилизации цен на стройматериалы.