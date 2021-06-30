Путин пообещал сдержать цены на стройматериалы

Российские власти предпринимают необходимые шаги для стабилизации цен на стройматериалы, заявил президент РФ Владимир Путин во время традиционной прямой линии. Глава государства пообещал принять соответствующие решения.

Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной, — отметил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, негативные явления связаны с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности на металл. Глава государства также заявил, что сейчас стоит задача подавления инфляции. Президент подчеркнул, что рассчитывает на её возвращение к целевому показателю. Однако в этом году снизить инфляцию до цели в 4% не получится. В этом году она будет в районе 5%.

Путин добавил, что малый и средний бизнес в пандемию COVID-19 пострадал больше всех, но власти проработали целый набор мер по его поддержке. Он также рассказал, что самый большой рост цен на продукты питания в России был в прошлом году и в начале 2021 года. Для их регулирования был принят ряд мер.

Однако ситуация на продуктовом рынке сложилась так, что даже бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковка из соседних регионов. Девушка из Липецка задала соответствующий вопрос и поинтересовалась, контролируются ли цены или их устанавливают сами по себе.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

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