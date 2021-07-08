Россиян успокоили по поводу цен на молоко

Рост себестоимости молочной продукции не скажется на потребителях. Об этом говорится на сайте Минсельхоза.

Там отмечают , что наращивание объёмов производства и меры государственной поддержки молочной отрасли позволят сохранить стабильную стоимость молока. В ведомстве пояснили, что за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции.

С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8%, сухого цельного — на 1%, а пастеризованного — выросла на 1,7%. Цена на сливочное масло увеличилась на 1,5%, сыры — на 0,3%, — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что за пять месяцев текущего года производство молока сохраняет позитивную динамику. В сельхозорганизациях оно увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В министерстве надеются, что рост продолжится и по итогам текущего года производство составит не менее 32,6 млн тонн.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока заявил, что рост цен на молоко в этом году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство. В связи с этим отпускные цены на молочную продукцию повысятся на 7–10% к осени.