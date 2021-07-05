В Минпромторге оценили возможность запрета пластиковых пакетов

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство поддерживает возможный запрет пластиковых пакетов. При этом для реализации такого плана необходимо наладить производство альтернативных видов упаковки, которые обеспечат потребности рынка, сообщает ТАСС.

Если ввести запрет сейчас, то этот шаг приведёт к значительным издержкам как для производителей и предприятий торговли, так и для самих покупателей. Для начала нужно определить, сколько нужно мощностей, которые могли бы выпускать продукцию, заменяющую пакеты из пластика. Лишь после этого следует постепенно сокращать их производство, подчеркнул министр.

Будет странно, если мы сегодня примем решение, а завтра поймём, что альтернативной продукции у нас в сопоставимых объёмах не производится, — отметил Мантуров.

Кроме того, в настоящее время составляется перечень товаров и упаковок, которые трудно перерабатывать. В будущем их использование ограничат, а замена одной номенклатуры на другую будет происходить поэтапно.

С корректировкой РОП (расширенная ответственность производителя. — NEWS.ru) появятся средства, которые в том числе будут перенаправляться в сектор переработки, — сказал Мантуров, добавив, что РОП будет мотивировать производителей переходить на более эффективные в части переработки материалы.

Ранее стало известно, что вывоз мусора в России может стать дешевле. Изменение цен будет связано с созданием фонда расширенной ответственности производителей и импортёров товаров.