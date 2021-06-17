Вывоз мусора в России может стать дешевле

Тарифы за вывоз мусора в России могут снизиться на 2–5%. Об этом заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, передают «Известия».
Изменение цен
По словам гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, средства фонда будут использоваться по установленным правительством правилам. Это поможет организовать системную работу по развитию рынка переработки отходов.
Ранее сообщалось, что производителей хотят обязать с 2022 года перерабатывать 100% упаковки вместо 30%.