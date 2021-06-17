Вывоз мусора в России может стать дешевле

https://static.news.ru/photo/75edf64c-d000-11eb-ac3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы за вывоз мусора в России могут снизиться на 2–5%. Об этом заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, передают «Известия».

Изменение цен будет связано с созданием в стране фонда расширенной ответственности производителей и импортёров товаров (РОП), счёт которого будет пополняться благодаря экосбору с производителей за утилизацию продукции. Новые правила помогут сделать данную отрасль более прозрачной, убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка, повысить собираемость платежей и оптимизировать тариф для населения.

По словам гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, средства фонда будут использоваться по установленным правительством правилам. Это поможет организовать системную работу по развитию рынка переработки отходов.

Ранее сообщалось, что производителей хотят обязать с 2022 года перерабатывать 100% упаковки вместо 30%.