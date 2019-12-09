https://static.news.ru/photo/5e427c44-1a4d-11ea-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Министерство финансов РФ раскритиковало политику РЖД, по которой не планируется выплачивать дивиденды. В связи с этим Минфин предложил выпустить в свободное обращение 5–10% акций РЖД и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, речь может идти о 200–400 миллиардах рублей.

Ранее замглавы кабмина Максим Акимов заявил, что модель модернизации электропоездов, представленная правительству Российскими железными дорогами, отправлена на доработку. По его словам, предложенная концепция «не целиком устраивает все стороны». Суть её заключалась в отказе от приватизации пригородных железнодорожных компаний. Вместо привлечения инвесторов в РЖД предложили обновлять подвижной состав за счёт прибыли.

Как писал NEWS.ru, замминистра транспорта Владимир Токарев заявил, что приватизация компании «Российские железные дороги», скорее всего, состоится нескоро. Также он выразил уверенность в необходимости сохранять железнодорожную инфраструктуру в собственности государства.