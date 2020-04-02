В Минэнерго рассмотрели стресс-сценарий понижения спроса на энергоресурсы

https://static.news.ru/photo/4481b7b8-74dc-11ea-9f90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство энергетики России рассмотрело стресс-сценарий снижения спроса на энергоресурсы. Главная задача ведомства сейчас — это мониторинг рынка. С таким заявлением 2 апреля выступил министр энергетики РФ Александр Новак.

На заседании правительства он сообщил, что рассмотренный стресс-сценарий учитывает нынешнее состояние рынка. По словам Новака, ещё одна важнейшая задача заключается в том, чтобы уделять внимание уровню устойчивости отраслей ТЭК.

Глава министерства подчеркнул, что ведомство формировало стратегию с учётом возможных вызовов и рисков, среди которых стоит выделить стремительное развитие технологий, меняющих облик и структуру энергетики, глобализацию мирового рынка энергоносителей, рост конкуренции, добычи сланца и нефти, рост производства природного газа и не только. Также Новак отметил, что в настоящее время важно учитывать тренд на «зелёную» повестку.

Мы также учитываем непростую макроэкономическую ситуацию на мировых рынках, которая в первую очередь влияет на нефтегазовую отрасль ввиду значительного снижения мировых цен в результате падения экономической активности в мире из-за применяемых карантинных мер против распространения пандемии коронавируса, — приводит слова министра РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минэнерго РФ считают, что в апреле 2020 года потребление электроэнергии будет ниже, чем обычно. Об этом заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.