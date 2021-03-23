В Минэнерго оценили возможность роста цен на бензин

https://static.news.ru/photo/5a88859e-8b99-11eb-b36e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замминистра энергетики Павел Сорокин прокомментировал слова главы НТС Павла Баженова о возможности резкого роста цен на бензин и оценил его предложение об отмене демпфера.

По словам Сорокина, ситуация со стоимостью бензина и дизельного топлива стабилизировалась на биржевых торгах ещё с 10 марта, а увеличение цены на АЗС идёт в пределах инфляции.

Он также отметил, что принятых правительством мер по корректировке демпфера и по увеличению минимальных объёмов продаж топлива на бирже достаточно для обеспечения стабильной ситуации.

Но Минэнерго продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости, — подчеркнул замминистра.

Сорокин добавил, что Минэнерго не поддерживает отмену демпфирующего механизма нефтяной отрасли, так как именно он стабилизировал цены на бензин и без него рынок лишится защитного механизма, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Независимый топливный союз направил премьеру Михаилу Мишустину обращение, в котором предупредил, что цены на бензин могут подняться до конца года ещё на 14%.