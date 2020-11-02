В Минэнерго оценили вероятность падения цены на нефть до $10 за баррель

https://static.news.ru/photo/415ec96a-1d27-11eb-b7ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не видит рисков падения цены на нефть до $10 за баррель. Об этом 2 ноября на Международном биржевом форуме заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Мы не видим каких-то особых рисков. Всё вернётся к нормальному уровню. Не видим причин, по которым цены могут упасть до $10 за баррель — то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства, — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, Россия может легко нарастить объёмы нефтедобычи при цене в $40-50 за баррель.

Ранее аналитики пришли к выводу, что цены на нефть могут упасть до $35 за баррель, но затем снова поднимутся до $40. По их мнению, несмотря на новые карантинные меры, принимаемые властями европейских стран, падение до $20 является маловероятным.

Во время весеннего карантина, когда около 4 млрд человек во всем мире находились в той или иной степени в условиях ограничений, потребление нефтепродуктов снизилось почти на треть, а цены на нефть упали ниже $20 впервые за 20 лет. Но по мнению экспертов, такой сценарий имеет мало шансов повториться, писал NEWS.ru.