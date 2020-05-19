В Минэкономразвития увидели признаки восстановления от кризиса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика начала восстанавливаться.
В ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы глава Минэкономразвития сообщил, что «цифры последних дней» демонстрируют позитивную динамику по экономическим показателям. Решетников также отметил, что «уровень просадки» экономики может оказаться не таким значительным, как предполагали в министерстве. Однако для полноценного возврата к экономическому росту в любом случае потребуется время.
Как передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания заявил, сославшись на документы, что в стране замедлилась инфляция и отмечается укрепление рубля.
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