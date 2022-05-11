В Минэкономики ФРГ заявили о смерти «Северного потока — 2»

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Проект газопровода «Северный поток — 2» с началом действий России на Украине фактически мёртв, заявила представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн. По её словам, которые приводит РИА Новости, снабжение газом Германии стабильно, а поставки из Норвегии и Нидерландов можно повысить в согласовании с партнёрами.

Северный поток — 2 <...> действительно мёртв, — заявила Айхорн.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Точку в проекте, которому оставалось пройти формальные процедуры для работы, поставили санкции США и Германии.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц считает, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.

В свою очередь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что останавливая проект, европейская сторона нарушает общеэкономические законы. По его словам, у «Северного потока — 2» может быть успешное будущее в том случае, если иностранные партнёры осознают, что у них есть налогоплательщики, избиратели и различные социальные задачи, которые необходимо решить.