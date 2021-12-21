В МИД России рассказали о потерях мировой экономики от пандемии

Экономический ущерб от пандемии коронавируса уже превзошёл крупнейшие кризисы прошлого столетия, заявил на специальной сессии ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества.

Суммарный экономический урон от пандемии, по оценкам ООН, уже превзошёл крупнейшие кризисы прошлого столетия. Преодолеть такие масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего мирового сообщества и, в частности, путём укрепления механизмов государственно-частного партнёрства, — сказал представитель МИД.

Вершинин добавил, что Организация Объединённых Наций в силу своего универсального характера является оптимальной площадкой для международного диалога по поиску наиболее эффективных путей вывода мировой экономики из кризиса. При этом замглавы МИД предупредил о вреде барьеров и создания недобросовестной конкуренции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей. Из них около 200 млрд приходится на недополученные доходы. В Госдуме рассказали, что на разовые выплаты россиянам в 2021 году потратили почти триллион рублей. Из них на пособия пенсионерам ушло 433 млрд рублей, а семьям с детьми — 204 млрд рублей.