В Госдуме рассказали, сколько потратили в этом году на выплаты россиянам

На разовые выплаты россиянам в 2021 году потратили почти триллион рублей. Из них на пособия пенсионерам ушло 433 млрд рублей, а семьям с детьми — 204 млрд рублей. Как рассказал URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, объёмы этой поддержки следовало бы даже увеличить.

В текущей ситуации более эффективного механизма, чем адресная поддержка деньгами тех, кому она необходима, мы не видим. Другие виды либо ограничивают людей в том, на что они могут потратить помощь, либо усложняют процедуру её получения, — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что пенсионеры могут рассчитывать на новогодние выплаты. Об этом сообщила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. Президент России и правительство намекали, что они будут и даже могут стать регулярными, заверила она.

Оганова объяснила, что выплаты были заложены в бюджет на следующие три года. Известно же о них, по её словам, станет 23 декабря, когда Владимир Путин выступит на пресс-конференции.

Госдума предложила сделать ежегодными предновогодние выплаты пенсионерам. Предновогоднюю выплату предлагается выплачивать всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию, и не ставить одних получателей в преимущественное положение перед другими. Согласно пояснению, уровень инфляции по итогам 2021 года может превысить 9%, и это негативно отразится на доходах пенсионеров.