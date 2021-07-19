В ЛУКОЙЛе оценили возможность снижения цен на бензин до 20 рублей

Стоимость бензина может снизиться только при условии, что национальная валюта будет укрепляться. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по стратегическому развитию компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Учитывая, что конечная стоимость бензина в России зависит от курса рубля, снижение может произойти только после укрепления национальной валюты по отношению к другим.

Если, условно говоря, евро будет стоить 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей, — предположил Федун.

Однако в России курс меняется лишь в сторону повышения и поэтому ситуация со слабыми иностранными валютами маловероятна, отметил вице-президент ЛУКОЙЛа.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2021 года бензин в России уже подорожал более чем на 4,7%.

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