В Крыму сообщили о первых заявках на льготное кредитование отельеров

Системообразующий банк Крыма РНКБ принял первые 11 заявок на общую сумму 26 миллиардов рублей по программе льготного кредитования гостиничной сферы, запущенной Ростуризмом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он уточнил , что к сезону 2021 года в Крыму было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения. При этом для крупных инвестиционных проектов в курортных регионах будут созданы дополнительные преференции. Новые механизмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные проекты и изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере.

Всё это придаст дополнительный импульс развитию республики в целом, поскольку с туризмом связано до 50 смежных отраслей, — добавил Аксёнов.

Льготная программа по кредитованию отельеров будет действовать вплоть до 2024 года. Согласно её условиям, потенциальные инвесторы смогут получить денежные ссуды по ставке 3–5% на строительство и реконструкцию туристических комплексов и гостиниц. Большинство проектов планируется реализовать на черноморском побережье, в регионах Северного Кавказа и Минеральных Вод, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Начало финансирования проектов намечено на ноябрь 2021 года.