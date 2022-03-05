В Кремле прокомментировали возможность запрета покупки российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы США ограничить использование российской нефти могут изрядно перекосить мировые энергетические рынки. По его словам, это будет иметь серьёзные последствия. Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере, сообщает РИА Новости.

Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки, это не может не иметь достаточно серьёзных последствий, — сказал представитель Кремля.

В настоящее время в США активно обсуждают вопрос о запрете покупок российской нефти в рамках санкций против России. При этом Белый дом пока данную меру не поддержал, подчеркнув, что она может повлечь дальнейший рост цен на энергоносители.

Ранее главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов сказал, что разговоры о стратегическом отказе от российской нефти имеют мало общего с реальностью. По его словам, ОПЕК+ добывает меньше разрешённого уровня, а добыча в США уже долгое время держится в районе 11,6−11,8 млн баррелей в сутки без всяких тенденций к росту. По этой причине заместить российскую нефть пока просто нечем.