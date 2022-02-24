В Кремле выразили надежду на то, что ситуация на рынках скоро выровняется

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В Сбербанке опровергли появившееся ранее сообщение об ограничениях на валютные операции, пишет РИА Новости. Ранее на сайте Сбербанка появилось сообщение о том, что банк включен в санкционный список США, запрещающий проводить операции с валютой.

Официально: сбой сайта, информация не соответствует действительности, — прокомментировали в банке. Ранее высокопоставленный чиновник администрации США сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против Сбербанка и ВТБ в случае «вторжения» России...