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Экономика

В Кремле выразили надежду на то, что ситуация на рынках скоро выровняется

Песков: приняты все меры из-за эмоциональной реакции рынков на спецоперацию РФ на Украине
14:27, 24 февраля 2022
В Кремле выразили надежду на то, что ситуация на рынках скоро выровняется Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти России приняли все меры для того, чтобы период эмоциональной реакции рынков на военную операцию по защите Донбасса был максимально кратким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что ситуация в экономике, несомненно, выровняется и примет более спокойный и осознанный характер в ближайшее время, передаёт «Интерфакс».

Эмоциональная реакция рынков, в финансовой сфере прогнозировалась. Для того чтобы период этой эмоциональной реакции был кратковременным, были предприняты все необходимые меры, был создан необходимый запас прочности, — заявил Песков.

Банк России ранее принял рeшение начать интервенции на валютном рынке и провести операции по дополнитeльному предоставлению ликвидности банковскому cектору. Регулятор обещал обеспечить поддержание финанcовой стабильности и непрерывность операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

До этого Московская Биржа сообщила о приостановке торгов на всех cвоих рынках на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным военной спецоперации по защите Донбасса. Об аналогичном решении сообщила Cанкт-Петербургская Биржа.

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