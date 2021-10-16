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В Кремле объяснили, почему Запад винит Россию в росте цен на газ

13:59, 17 октября 2021
В Кремле объяснили, почему Запад винит Россию в росте цен на газ Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS
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К росту цен на газ в Европе привели ошибки западных политиков. Однако они не могут признать это и предпочитают винить в сложившейся ситуации Россию. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что политики понадеялись на ветрогенерацию, но «ветер кончился». Не оправдались их расчёты и на спотовый рынок, который «переехал туда, где дороже».

Они же не могут себя [виноватыми] признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, — сказал Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин, описывая энергетические перспективы Европы, никого не пугал. Подобные пророческие заявления российский лидер делал неоднократно в других сферах. На Западе к ним не прислушиваются, но они в итоге сбываются.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. По его словам, утверждения о том, что он начался из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», беспочвенны. Он также отметил, что ситуация может повториться в будущем, поскольку топлива в европейских газохранилищах не хватает.

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