В Кремле назвали дату телеконференции ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/55243fcc-77ee-11ea-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виртуальная конференция ОПЕК+, проведение которой было назначено на 6 апреля, перенесена на 9 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Она сдвинута на четверг по техническим причинам. Подготовка к ней ведётся, - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как писал NEWS.ru, стоимость нефти опустилась в пределах 3% на фоне ожидания отложенной встречи ОПЕК+. Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 1,61%, достигая отметки в $33,56 за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI снижалась на 3,18% — до $27,43 за баррель.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.