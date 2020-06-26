В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока- 2»

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Американские конгрессмены внесли параллельный законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северного потока- 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие санкции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. При этом он не содержит наиболее жестких и чувствительных санкций, которые предлагаются в появившемся ранее проекте сенаторов Теда Круза и Джинн Шейхин.

Как пишет РБК, новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

Проект, внесенный в начале июня сенаторами, предполагает ещё и санкции против тех, кто оказывает услуги по «тестированию, инспекции и сертификации» газопровода. Без этих действий газопровод нельзя будет ввести в эксплуатацию. Но это уже удар по административно-техническим действиям государственных служб ФРГ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива США ввести очередные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» «очень красноречиво» подтверждает, что США ведут себя как недобросовестный конкурент.