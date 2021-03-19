https://static.news.ru/photo/adfc70a2-88cc-11eb-8b93-96000091f725_660.jpg Фото: russianventureforum.ru

С 7 по 8 апреля в Казани пройдёт XV Российский венчурный форум, главная тема которого «Россия и мир в контексте трансформации технологической повестки». В ходе мероприятия пройдёт презентация стартапов.

Отмечается, что форум соберёт более трёх тысяч участников. В дискуссиях примут участие свыше 200 экспертов и спикеров.

Несомненно, главной темой станет наступающее десятилетие, новая эпоха, которая заставит Россию, как и весь мир, в корне пересмотреть модель социального и экономического развития, место и роль венчурной индустрии, трансформацию самой индустрии и её инструментов, — заявил организатор форума директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов.

В этом году форум пройдёт в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке крупнейшего МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений, лично присутствуя на форуме или подключившись к трансляции онлайн.

В рамках двухдневной программы спикерами на площадках форума выступят российские и зарубежные бизнесмены, инвесторы, аналитики, а также глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман, основатель и управляющий партнёр венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и другие.

При этом состоится презентация стартапов, которые прошли предварительный конкурсный отбор. В этом году заявки на конкурс перспективных технологических проектов подали более 300 компаний. Судейская коллегия уже отобрала 50 из них — это участники, которые уже прошли предварительные экспертизы, готовы к продажам на глобальных рынках и привлечению инвестиций.

Десять лучших команд станут претендентами на победу сразу в двух конкурсных отборах на финансирование. Призовой фонд в 2021 году составляет 80 млн. рублей

Как писал NEWS.ru, правительство РФ до конца года запустит венчурный Фонд фондов, на что в бюджете уже предусмотрены средства. Об этом 21 октября заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).