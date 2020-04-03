В Ираке заявили, что точная дата встречи ОПЕК+ не определена

https://static.news.ru/photo/0170bfbc-75b0-11ea-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Точная дата встречи ОПЕК+ на официальном уровне пока не обозначена, заявил представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

Официальная дата встречи на настоящий момент не определена, — цитирует его РИА Новости.

2 апреля Трамп написал в Twitter, что провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России». Американский лидер выразил надежду, что Эр-Рияд и Москва сократят нефтедобычу на 10 млн баррелей. После этого в Кремле опровергли заявление Трампа о беседе Путина с саудовским принцем.

Позднее Трамп сказал, что в ходе его бесед с руководством России и Саудовской Аравии тема возможного сокращения добычи сырья в США не поднималась. Однако страны — экспортёры нефти всё же начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, и Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Таким образом, королевство начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума. При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намерен с огромными скидками.

Как ранее писал NEWS.ru, цены на нефть растут на фоне сообщений о встрече в рамках ОПЕК+, которая должна состояться 6 апреля. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным: на 21% и 24,7% соответственно.