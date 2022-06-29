В Госдуме рассказали, какие шаги предпринимаются для спасения экономики Депутат Кирьянов рассказал, какие шаги предпринимаются для спасения экономики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основными вопросами развития российской экономики в текущих условиях являются выход на технологический суверенитет и грамотное импортозамещение, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, сейчас ведется огромная работа по всем отраслям, практически на каждых пленарных заседаниях Госдумы и профильных комитетах обсуждаются меры по улучшению ситуации в экономике страны.

Вопросы, связанные с развитием экономики: выход на технологический суверенитет, вопросы грамотного импортозамещения. В этом смысле идет огромная работа по линиям правительства, законодателя, регионов. Эта работа постоянно на контроле. Мы видим, что есть объективные результаты, которые способствуют обретению новых партнеров и связей, меняется логистика. Этот процесс небыстрый, но ориентиры его понятны. Исходя из таких ожиданий, в том числе создается наиболее комфортная среда для предпринимателей. Практически каждый день на пленарных заседаниях Госдумы, в комитетах обсуждаются меры по сокращению административных барьеров, уменьшению контрольных и надзорных форматов. Такая работа должна привести к позитивному результату, — полагает Кирьяков.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с укреплением рубля продлится еще несколько месяцев. По его словам, показатель эффективности многих отечественных предприятий, ориентированных на экспортную продажу, уже ушел в минус. Политик считает, что многим российским компаниям придется свернуть инвестиционные проекты, а в некоторых случаях и вовсе сократить объемы производства.