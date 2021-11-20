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В Госдуме предложили увеличить размер дохода, не облагаемого налогом

«Известия»: Госдума увеличит в 2,5 раза размер дохода, не облагаемого налогом
12:01, 22 ноября 2021
В Госдуме предложили увеличить размер дохода, не облагаемого налогом Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России предлагают увеличить размер дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тысяч рублей с нынешних четырёх тысяч. Такой законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму и позволит улучшить материальное положение малообеспеченных граждан. Эксперты считают инициативу логичной, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс России уточняется, что размеры доходов, не подлежащих налогообложению, были установлены более 15 лет назад и теперь нуждаются в корректировке. Причиной этому стала в том числе инфляция, которая за это время составила более 200%.

Во фракциях Госдумы инициативу называют логичной, причём в КПРФ предлагают поднять этот порог до 25 тысяч рублей, также установив эту сумму для МРОТ и минимальной пенсии. Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв и политтехнолог Дмитрий Фетисов также считают предложение заслуживающим поддержки, указывая на то, что суммы материальной помощи, а также стоимость лекарств в России с 2005 года значительно увеличились. В то же время у правительства может возникнуть вопрос относительно того, не отразится ли повышение на федеральном бюджете в условиях пандемии.

Ранее комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал поправки президента России Владимира Путина в проект бюджета на 2022–2024 годы, предусматривающие повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2022 году прожиточный минимум в целом по России составит 12 654 рубля в месяц, а минимальная зарплата — 13 890 рублей. Корректировка прожиточного минимума и МРОТ затронет 16 млн россиян. Из бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 30 млрд рублей.

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