Правительству предложили раздать россиянам деньги для оплаты ЖКХ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг путём прямых выплат из федерального бюджета. Об этом пишет URA.RU.
По его словам, кабмин
В качестве альтернативной меры он предложил снизить тарифы на ЖКУ. Однако в этом случае энергетики придут доказывать властям свои выпадающие доходы, считает он.
Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим, — подчеркнул Ионин.
Ранее сообщалось, что с 1 июля в России повысились тарифы на коммунальные услуги. Рост в среднем составил 3,3% по стране.