Правительству предложили раздать россиянам деньги для оплаты ЖКХ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг путём прямых выплат из федерального бюджета. Об этом пишет URA.RU.

По его словам, кабмин будет вынужден давать деньги людям за разные выплаты, потому что инфляция в стране только формально держится на уровне 4,9%, а потребительская способность упала в разы.

В качестве альтернативной меры он предложил снизить тарифы на ЖКУ. Однако в этом случае энергетики придут доказывать властям свои выпадающие доходы, считает он.

Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим, — подчеркнул Ионин.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России повысились тарифы на коммунальные услуги. Рост в среднем составил 3,3% по стране.