Тарифы на коммунальные услуги повысились в России с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 июля в среднем на 3,3% по стране. В прошлом году увеличение платы составило 3,1%, пишет РИА Новости со ссылкой на ФАС.

С началом действия новых индексов антимонопольная служба приступит к изучению информации, которая поступает из органов регулирования. И в случае нарушений компаниям будут выдаваться предписания снизить тарифы.

Средний размер индексации по тарифам не должен превышать 4% по итогам года.

Регионы индексируют тарифы с учётом местных особенностей, но в любом случае не выше предельного уровня. Самый высокий рост тарифов произойдёт в Чечне, он составит 6,4%. В Якутии тарифы на коммунальные услуги вырастут на 6%. В Москве рост стоимости услуг ЖКХ составит 4,6%.

Общественники также предупреждали, что стоимость содержания жилья может подорожать на 50% из-за новых санитарных правил и норм. Это касается правил, согласно которым уборку подъездов следует производить каждый день и с применением моющих средств.

Как сообщалось ранее, в России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых.