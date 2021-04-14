В Госдуме предложили продлить до конца года льготы по кредитам и налогам

https://static.news.ru/photo/a9e66802-9d1b-11eb-b958-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума обратилась к правительству с предложением продлить до конца 2021 года льготы по налогам и кредитам для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса. Эти льготы действовали в прошлом году.

В законодательство могут внести изменения, согласно которым льготный период будет продлён до 31 декабря 2021 года и будет предусмотрено приостановление заёмщиком своих обязательств по кредитному договору. Депутаты также предлагают продлить нормы, которые освобождают от уплаты налогов малые и средние предприятия из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

Правительство также может рассмотреть вопрос о продлении наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения и индивидуального, малого и среднего предпринимательства. Депутаты считают, что нужно пересмотреть условия списания льготных кредитов, выданных пострадавшим предприятиям в прошлом году.

В Госдуме просят рассмотреть возможность расширения поддержки для самозанятых граждан, но не указано, о каких мерах идёт речь. Депутаты надеются, что получат ответ на свои предложения до конца весенней сессии, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин гарантировал поддержку бизнесу, который помогал пострадавшим от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что власти помогут предпринимателям, которые не бросили людей, потерявших работу в пандемию, и возместят часть расходов на выплату зарплат такими сотрудникам.