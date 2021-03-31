Путин гарантировал поддержку бизнесу, помогающему пострадавшим от COVID

https://static.news.ru/photo/8023eeaa-9216-11eb-9ceb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти поддержат бизнес, который трудоустроит людей, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в среду, 31 марта, сообщил президент страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что к концу 2021 года в РФ рынок труда будет восстановлен до показателей 2019-го. Как заявил президент, власти помогут предпринимателям, которые не бросили в беде людей, потерявших работу в пандемию, и возместят часть расходов на выплату зарплат такими сотрудникам.

На каждого в течение полугода перечислят работодателю три минимальных размера оплаты труда. При этом для создания рабочих мест надо использовать все инструменты, включая механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход, — цитирует РИА Новости слова Путина, сказанные 31 марта в ходе церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных в России продолжает снижаться и в настоящее время составляет 2,1 млн человек. По данным на начало февраля, количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 2,5 млн человек. Тогда в Минтруде отмечали, что это на 300 тысяч меньше показателя декабря 2020 года.

В ведомстве поясняли, что президент Владимир Путин поставил задачу к концу 2021 года вернуть рынок труда к показателям 2019-го. Для её реализации необходимо трудоустроить 1 млн человек.