В Госдуме предложили освободить многодетных от оплаты ЖКХ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Также предложено субсидировать 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отменить комиссию при оплате коммуналки для граждан и снизить её до 0,1% для УК, пишут «Известия».

Помощь россиянам с оплатой коммунальных услуг поможет не копить и не наращивать долги за ресурсы. Однако, специалисты считают самой действенной мерой поддержки в этой сфере налоговые послабления. Предложения направлены в Минстрой, в ближайшее время их планируется рассмотреть. Кроме этого депутаты предлагают предоставить субсидии на оплату ЖКУ семьям, где есть безработные, а также отвязать размер пени от ключевой ставки ЦБ для граждан и УК.

На сегодня штраф составляет 1/300 за от 30 до 90 дней просрочки и 1/130 за свыше 90 дней просрочки от ставки рефинансирования ЦБ. В числе предложений — отсрочка по уплате налогов для ЖКХ-организаций и снижение самих налоговых сборов.

Очевидно, что в кризис пострадают все сферы. Поддержка граждан будет приводить к уменьшению снижения собираемости платы за ЖКУ — необходимо избежать роста задолженности. Из-за этого может пострадать качество услуг, возникнут проблемы у бизнеса — это взаимосвязанные процессы, — отметила один из авторов инициативы зампредседателя комитета ГД Светлана Разворотнева.