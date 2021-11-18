В Госдуме пообещали увеличить выплаты и пособия россиянам

Выплаты и пособия россиянам увеличатся на реальный процент инфляции, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию «ФедералПресс». Также она сообщила, что будет скорректирован размер материнского капитала на 2022 год.

Уверена, что по результатам оценки фактической инфляции за текущий год после его завершения будет скорректирован размер материнского капитала на реальный, а не прогнозный процент инфляции, — сказала Бессараб.

Она добавила, что государство выполняет обязательства по росту страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров: их пенсия повышается в среднем на тысячу рублей в год. Социальные выплаты и все пособия, по словам Бессараб, проиндексированы.

Годовая инфляция в России за неделю, с 9 по 15 ноября, ускорилась до 8,1%. Снижаются цены в секторе туристических и регулируемых услуг на 0,2%. При этом в непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, в том числе на 0,26% на автомобильный бензин.

Ранее сообщалось, кто и при каких условиях может рассчитывать на социальные пособия в России. В 2021 году они назначаются с учётом следующих факторов: по состоянию здоровья, наличию объективных жизненных обстоятельств; при изменении социального статуса;

при бытовых особенностях.