Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 16:31

ГД рассмотрит законопроект о защите поставщиков

В Госдуму хотят внести законопроект о защите добросовестных поставщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Осенью в Госдуму планируют внести законопроект о поправках в закон о контрактной системе в сфере закупок, сообщила РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. Документ направлен на защиту добросовестных поставщиков товаров и услуг.

Этим законопроектом мы устраняем давнюю правовую неопределенность, когда добросовестный исполнитель оказывался крайним в ситуации, где нарушения допустил исключительно заказчик. Подрядчик построил объект, поставил товар, оказал услугу — и вдруг, спустя время, суд признает контракт недействительным из-за ошибок в процедуре, к которым поставщик не имел никакого отношения, — сказала она.

Законопроект уже рассмотрел Совет при президенте РФ по кодификации. Инициатива касается изменений в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). По словам Уваркиной, новый порядок позволит распределить ответственность между сторонами по принципу виновности.

Ранее сообщалось, что десятки семей в Ленобласти остались без загородных домов и денег из-за срыва сроков строительства в поселке Колтуши Парк. Застройщик обещал сдать объекты еще в 2024 году, но за два года так и не выполнил обязательства.

Общество
закупки
законы
законопроекты
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место проживания Блиновской после освобождения
Сомнолог дал советы, как комфортно спать в транспорте
Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино
Гулявшую голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей
Дроны атаковали несколько районов Белгородской области
Автоэксперт назвал причины вибрации руля
Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию
Легендарный английский футболист скончался
Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме
Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике
В Госдуме предупредили о пагубном влиянии нейросетей на человечество
Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского
Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине
Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле
Почему дизайнеры все чаще начинают проект с выбора тканей
Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик
Анита Цой рассказала о своем главном хобби
Россия ответила на высылку дипломатов из Италии
Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.