ГД рассмотрит законопроект о защите поставщиков

Осенью в Госдуму планируют внести законопроект о поправках в закон о контрактной системе в сфере закупок, сообщила РИА Новости один из авторов инициативы, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина. Документ направлен на защиту добросовестных поставщиков товаров и услуг.

Этим законопроектом мы устраняем давнюю правовую неопределенность, когда добросовестный исполнитель оказывался крайним в ситуации, где нарушения допустил исключительно заказчик. Подрядчик построил объект, поставил товар, оказал услугу — и вдруг, спустя время, суд признает контракт недействительным из-за ошибок в процедуре, к которым поставщик не имел никакого отношения, — сказала она.

Законопроект уже рассмотрел Совет при президенте РФ по кодификации. Инициатива касается изменений в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). По словам Уваркиной, новый порядок позволит распределить ответственность между сторонами по принципу виновности.

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