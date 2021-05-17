В Госдуме оценили сроки завершения «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/507b2578-b733-11eb-b086-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет завершён в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это возможно, поскольку у России для этого есть все технологические возможности и страна не зависит от других международных каких-то игроков. Так, суда-трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» могут завершить работы с должным качеством в течение одного-двух месяцев.

Я просто уверен, что проект завершится, и завершится в ближайшее время. Почему? Потому что самое важное, что мы приобрели, — это возможность технологической прокладки газопроводов, — отметил депутат.

Он также добавил, что если бы сдерживающие и ограничивающие факторы отсутствовали вовсе, то газопровод был бы достроен уже в начале июня этого года.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для завершения проекта осталось построить около 80 км трубопровода.