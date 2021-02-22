В Госдепе оценили действенность санкций против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/69f0a664-756a-11eb-bed3-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что новая администрация Белого дома считает работающими меры, которые принимаются против «Северного потока — 2».

Законодательные меры и наши действия дают хороший эффект, — цитирует Прайса AFP.

Он добавил, что в Вашингтоне следят за компаниями, которые имеют отношение к строительству газопровода, на предмет введения санкций.

Российская баржа «Фортуна» и её владелец «КВТ-Рус» 22 февраля попали в список санкций в рамках американского закона «О защите европейской энергетической безопасности». В январе «Фортуну» включили в подобный список по закону «О противодействии противникам Америки через санкции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии был подан оператором «Северного потока — 2», компанией Nord Stream 2 AG. Запрос подан в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH). Представитель регулятора подтвердил получение запроса, отметив, что «он рассматривается».