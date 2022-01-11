В Германии заявили об усилении зависимости страны от «Газпрома»

Зависимость Германии от «Газпрома» может вырасти из-за проблем с добычей газа в Нидерландах, заявили эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер. Это произойдёт, если в соседней стране перестанут использовать своё самое важное месторождение, отметили они в статье, опубликованной Spiegel.

Авторы публикации подчеркнули , что Германия покрывает потребности в газе за счёт импорта, составляющего 90%. Голубое топливо поступает в страну только по газопроводам в основном из Нидерландов, Норвегии и России, на долю которой приходится 55% немецкого импорта.

Однако нидерландцы вот уже несколько лет из-за сейсмической опасности вынуждены сокращать добычу на своём самом важном месторождении. Возможно, что в скором времени её вообще прекратят. Это сделает ФРГ ещё более зависимой от «Газпрома», — считают Хеккинг и Трауфеттер.

Они указали, что альтернативой газу из трубопроводов может стать сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара или Австралии. При этом Германия не имеет собственного порта для приёма СПГ, кроме того, данный энергоресурс может оказаться очень дорог для страны.

СПГ дорог, а спрос на него у таких крупных покупателей как Япония, Китай и Южная Корея высок. Значимого снижения цены немцы если и смогут добиться, то только при заключении долгосрочных договоров, — подчеркнули авторы публикации.

По их мнению, поставщики СПГ тоже могут не согласиться на долгосрочные контракты, поскольку Германия планирует перейти на возобновляемые источники энергии.

Ранее стало известно, что сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал законопроект о введении новых санкций против «Северного потока — 2», который предложил республиканец Тед Круз. По его словам, такое решение США станет «ударом под дых» Германии, самому основному союзнику Вашингтона. Идея с санкциями в нынешней ситуации больше походит на театральщину, подчеркнул Уорнер.