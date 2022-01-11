Американский сенатор обвинил США в предательстве ФРГ

Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал законопроект о введении новых санкций против «Северного потока — 2», который предложил республиканец Тед Круз. По его словам, такое решение США станет «ударом под дых» Германии, самому основному союзнику, сообщает Bloomberg.

Мне не нравится идея «Северного потока — 2», но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину, — отметил Уорнер.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с Берлином и Брюсселем стараются оттянуть начало запуска газопровода «Северный поток — 2». По её словам, власти ФРГ в этом направлении сделали «значительные шаги».

Ранее стало известно, что США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против «Северного потока — 2», заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. Такой шаг может оказаться опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству, отметил он. Пол убеждён, что у возможных санкций экономические, а не политические мотивы.