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Американский сенатор обвинил США в предательстве ФРГ

Сенатор Уорнер: санкции США по «Северному потоку — 2» станут предательством Берлина
05:00, 12 января 2022
Американский сенатор обвинил США в предательстве ФРГ Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Сенатор от демократической партии Марк Уорнер раскритиковал законопроект о введении новых санкций против «Северного потока — 2», который предложил республиканец Тед Круз. По его словам, такое решение США станет «ударом под дых» Германии, самому основному союзнику, сообщает Bloomberg.

Мне не нравится идея «Северного потока — 2», но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину, — отметил Уорнер.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с Берлином и Брюсселем стараются оттянуть начало запуска газопровода «Северный поток — 2». По её словам, власти ФРГ в этом направлении сделали «значительные шаги».

Ранее стало известно, что США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против «Северного потока — 2», заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. Такой шаг может оказаться опасной авантюрой меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству, отметил он. Пол убеждён, что у возможных санкций экономические, а не политические мотивы.

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