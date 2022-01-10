Американский сенатор назвал цель борьбы США с «Северным потоком — 2»

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Система гарантирования вложений может появиться в России на рынке страхования жизни в ближайшие три года. Такой подход уже действует со вкладами населения, гарантируя защищённую сумму в пределах 1,4 млн рублей, пишут «Известия».

Законопроект будет опубликован в Интернете в январе текущего года, и в этом же году его внесут на рассмотрение правительства. Проект предусматривает двухлетний переходный период, за который будут приняты подзаконные акты...