Американский сенатор назвал цель борьбы США с «Северным потоком — 2»Сенатор Пол: новые санкции США против «Северного потока — 2» вызваны меркантилизмом
США могут пожертвовать международным сотрудничеством ради введения новых санкций против «Северного потока — 2», заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол. Такой шаг может оказаться опасной авантюрой, отметил он в статье, опубликованной журналом American Conservative.
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Введение новых санкций против России из-за газопровода — это опасная авантюра меркантилизма в ущерб международному сотрудничеству, — подчеркнул автор публикации.
Пол убеждён, что у возможных санкций экономические, а не политические мотивы.
Санкции против «Северного потока — 2» обусловлены скорее меркантилизмом и протекционизмом, нежели соображениями национальной безопасности, — указал политик.
Ранее стало известно, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, поскольку газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что правительство ФРГ всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям.